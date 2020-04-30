В Приамурье мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Благовещенска с диагностированным коронавирусом сбежал из больницы и заразил всю свою семью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного управления Роспотребнадзора Ольгу Курганову.

"Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате – пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", – рассказала Курганова.

По последним данным, в Амурской области выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено десять новых случаев, половина из них – семья беглеца.

За последние сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Клинических проявлений не было у 2 829 человек, или 39,9%.

Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека, в Санкт-Петербурге – 336, в Дагестане – 158, в Нижегородской области – 150.