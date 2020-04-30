Вирусолог поддержал идею тестировать на COVID-19 в герметичных уличных боксах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко поддержал инициативу депутатов Госдумы установить на улицах боксы, в которых можно пройти тестирование на коронавирус.
"Это хорошее предложение, хороший метод, который ограничивает, во-первых, возможность заражения врачей, а во-вторых, дает возможность человеку проверить себя на коронавирус", – сказал эксперт.
Вирусолог добавил, что вся технология такого тестирования должна быть хорошо продумана, чтобы снизить всевозможные риски. "Нужно подумать о том, как это сделать максимально безопасно для тех и для других. Вся технология должна быть продумана. Да и если она уже используется, то есть понимание, что к чему", – заключил Бутенко.
Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.
Депутат заявил, что в Израиле и Южной Корее на улицах начали устанавливать герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста. По словам парламентария, установка уличных боксов могла бы дополнить уже существующую систему тестирования.
"В таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении", – заявил Свищев.
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