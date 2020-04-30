Вирусолог поддержал идею тестировать на COVID-19 в герметичных уличных боксах

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Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко поддержал инициативу депутатов Госдумы установить на улицах боксы, в которых можно пройти тестирование на коронавирус.

"Это хорошее предложение, хороший метод, который ограничивает, во-первых, возможность заражения врачей, а во-вторых, дает возможность человеку проверить себя на коронавирус", – сказал эксперт.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наверняка, сделать такой тест смогут не только больные коронавирусом, но и те, кто хочет просто провериться, убедиться, что он не заражен. Ведь сейчас много случаев именно бессимптомного течения болезни.

Вирусолог добавил, что вся технология такого тестирования должна быть хорошо продумана, чтобы снизить всевозможные риски. "Нужно подумать о том, как это сделать максимально безопасно для тех и для других. Вся технология должна быть продумана. Да и если она уже используется, то есть понимание, что к чему", – заключил Бутенко.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.

Депутат заявил, что в Израиле и Южной Корее на улицах начали устанавливать герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста. По словам парламентария, установка уличных боксов могла бы дополнить уже существующую систему тестирования.

"В таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении", – заявил Свищев.



Соболева Илона