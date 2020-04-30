В Госдуме предложили тестировать на коронавирус в герметичных уличных боксах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат заявил, что в Израиле и Южной Корее на улицах начали устанавливать герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста. По словам парламентария, установка уличных боксов могла бы дополнить уже существующую систему тестирования.
"В таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении", – заявил Свищев.
Накануне сообщалось, что в Москве провели уже 730 тысяч тестов на выявление коронавируса. В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на COVID-19. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира.
Ежедневно анализы на коронавирус сдает свыше 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в РФ зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.
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