В Москве сделано уже 730 тысяч тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанинин
Более 730 тысяч тестов на выявление новой коронавирусной инфекции провели в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на COVID-19. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира.
Ежедневно анализы на коронавирус сдают свыше 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.
Также в Москве проводят скрининг сотрудников, контактирующих с жителями. Речь идет о медицинских и социальных работниках, сотрудниках полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,9 миллиона случаев заражения, более 202 тысяч человек скончалось. В России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.
Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ рассказал об исследованиях на выявление инфекции, проводимых в стране.
По его словам, количество таких тестирований выросло за последнее время в 60 раз. Путин также заявил, что охват тестирования будет постоянно увеличиваться.
Накануне Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.
Мэр Москвы обратил внимание, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше.
Также Сергей Собянин поддержал принятое ранее президентом решение о продлении нерабочих дней еще на две недели. Мэр призвал москвичей оставаться дома на майские праздники.
В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 3 075 человек
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