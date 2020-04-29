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Москва 24

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Общество

07:43

В Москве сделано уже 730 тысяч тестов на коронавирус

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанинин

Более 730 тысяч тестов на выявление новой коронавирусной инфекции провели в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на COVID-19. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира.

Ежедневно анализы на коронавирус сдают свыше 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.

Также в Москве проводят скрининг сотрудников, контактирующих с жителями. Речь идет о медицинских и социальных работниках, сотрудниках полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,9 миллиона случаев заражения, более 202 тысяч человек скончалось. В России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ рассказал об исследованиях на выявление инфекции, проводимых в стране.

По его словам, количество таких тестирований выросло за последнее время в 60 раз. Путин также заявил, что охват тестирования будет постоянно увеличиваться.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

Мэр Москвы обратил внимание, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше.

Также Сергей Собянин поддержал принятое ранее президентом решение о продлении нерабочих дней еще на две недели. Мэр призвал москвичей оставаться дома на майские праздники.

В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 3 075 человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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