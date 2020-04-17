В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией мужчины, который сбежал из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

По ее словам, дело возбуждено сотрудниками следственного отдела по городскому округу Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения. Петрова уточнила, что нарушитель сбежал из больницы, зная о выявленном у него коронавирусе и запрете на передвижение.

Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

В столице за прошедшие сутки принудительно госпитализировали 134 нарушителей самоизоляции. Эти граждане на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформили штрафы. Заболевших доставили в оборудованные обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице составили более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу. С момента введения режима повышенной готовности в городе составлено более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей.