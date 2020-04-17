В Москве принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за прошедшие сутки принудительно госпитализировали 134 нарушителей самоизоляции, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Москвы.

Уточняется, что эти граждане на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформили штрафы.

Заболевших доставили в оборудованные обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения. Их будут наблюдать специалисты пока они полностью не поправятся.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице составили более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу. С момента введения режима повышенной готовности в городе составлено более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.