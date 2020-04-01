Полицейские в Подмосковье изъяли 144 свертка с наркотиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двое жителей Московской области были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяну Петрову.

Задержаны двое граждан 1996 года рождения у одного из домов на улице Огородной в городском округе Егорьевск.

В результате обыска были найдены 144 свертка с порошкообразным веществом. В 12 упаковках было найдено почти 25 граммов героина. Остальные 132 свертка в настоящий момент находятся на экспертизе, отметила Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

30 марта в Московской области также задержали гражданина по подозрению в сбыте наркотиков. У 28-летнего жителя Одинцова изъяли около 6,5 килограмма конопли.