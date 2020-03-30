Порядка 6,5 кг конопли обнаружили у жителя Одинцова

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Полицейские задержали 28-летнего жителя Одинцова по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом передает сайт "МВД Медиа".

Известно, что подозреваемый занимался выращиванием конопли. Для этого мужчина арендовал дом в деревне Боброво.

В результате обыска сотрудники полиции изъяли у злоумышленника 23 куста наркосодержащего растения, а также свертки и полиэтиленовые пакеты с растительным веществом. Кроме того, было найдено оборудование для получения наркотика.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое в пакетах является наркотическим средством – марихуаной. Общий вес изъятой конопли составил около 6,5 килограмма", – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело по статьям 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" УК РФ.

Мужчине назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подозреваемых в сбыте героина задержали в Подмосковье. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.