Более 200 граммов героина изъяли в Подмосковье

Фото: Depositphotos/blinow61

Полиция задержала в подмосковном Егорьевске приезжего, который занимался сбытом наркотиков с помощью "закладок", передает Агентство "Москва".

Как рассказали в МВД по Московской области, правоохранители остановили иномарку, за рулем которой находился 27-летний уроженец Средней Азии.

При досмотре автомобиля под обшивкой полицейские обнаружили 100 свертков с порошкообразным веществом, который оказался героином.

Общая масса наркотических средств составила около 200 граммов. Отмечается, что задержанный планировал распространять наркотик. Возбуждено уголовное дело.

Столичные полицейские ранее задержали на юге города двоих мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт полкилограмма марихуаны.