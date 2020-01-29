Полиция изъяла полкилограмма марихуаны на юге Москвы

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Столичные полицейские задержали на юге города двоих мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства.

Как сообщили в МВД по Москве, у 34-летнего и 40-летнего приезжих в ходе личного досмотра обнаружили четыре коробки с каннабисом (марихуана) массой 502 грамма.

В дальнейшем при осмотре автомобиля подозреваемых оперативники нашли еще девять свертков с веществом неизвестного происхождения и электронные весы.

Изъятое было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

24 января следователи возбудили уголовное дело после отравления младенца синтетическими наркотиками в Подмосковье.