СК завел дело после отравления младенца наркотиками в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело после отравления младенца синтетическими наркотиками в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По информации ведомства, наркотическое вещество попало в организм 9-месячного мальчика в квартире. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время ребенок остается под наблюдением медиков.

В рамках уголовного дела следователи уже допросили свидетелей. Родителей малыша также проверят на наличие наркотиков в организме. "Сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер", – подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что у двухлетнего ребенка, который проходил лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, нашли в крови следы каннабиноидов. По словам родителей, ребенок что-то съел в подъезде жилого дома.

