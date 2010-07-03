Девушка в центре столицы умерла от передозировки кокаином

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы 22-летняя девушка умерла от передозировки кокаином. Инцидент произошел в квартире в Уланском переулке, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, жительницу столицы обнаружили без внешних признаков насильственной смерти.

"Находившаяся в квартире подруга сообщила, что смерть девушки наступила после принятия кокаина", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Ранее сообщилось, что в столице три человека погибли из-за передозировки наркотиков, еще одну женщину госпитализировали. Тела двух мужчин и женщины были обнаружены в одном из домов на Бакунинской улице. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка. Еще одну женщину нашли в бессознательном состоянии, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

