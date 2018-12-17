Инцидент со смертью девушки от передозировки в клубе проверяет СК

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Следователи начали проверку по факту смерти девушки от передозировки наркотиков в одном из московских клубов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, тело 18-летней девушки обнаружили 16 декабря в клубе на улице Барклая. При осмотре тела не выявили каких-либо видимых признаков насильственной смерти. По данным СК, девушка могла умереть от передозировки наркотиков.

Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, следователи начали проверку. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.