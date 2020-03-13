Подозреваемых в сбыте героина задержали в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала в Подмосковье троих приезжих из Средней Азии по подозрению в покушении на сбыт более 650 граммов героина. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по области, автомашина с подозреваемыми была остановлена в поселке Радужный Коломенского городского округа.

При досмотре у злоумышленников были обнаружены и изъяты три полимерных свертка с веществом светлого цвета, в которых оказалось наркотическое средство – героин.

11 марта сообщалось, что полиция изъяла более 600 граммов мефедрона у уроженца Республики Татарстан в Подмосковье. Наркотики перевозили в Набережные Челны.