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Происшествия

07:25

Более 600 граммов мефедрона изъяли в Подмосковье

происшествия

Фото: mvdmedia.ru

Полиция изъяла более 600 граммов мефедрона у 28-летнего уроженца Республики Татарстан в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по области, полицейские остановили автомобиль на 23 километре автодороги М7 "Волга".

При проведении осмотра салона машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с комкообразным веществом и порошком светлого цвета.

По результатам исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – мефедроном. Наркотики перевозили в Набережные Челны.

Ранее полиция изъяла около 500 граммов каннабиса на 111 километре автодороги М4 "Дон" в городском округе Кашира в Подмосковье.

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