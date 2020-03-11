Около 500 граммов каннабиса изъяли в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция изъяла около 500 граммов каннабиса в городском округе Кашира. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по Московской области, сотрудники полиции остановили автомобиль на 111 километре автодороги М4 "Дон".

Вместе с водителем в машине находился 31-летний уроженец Средней Азии, у которого было обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения.

По результатам химического исследования было установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим средством – каннабисом.

Ранее полиция задержала в подмосковном Егорьевске приезжего, который занимался сбытом наркотиков с помощью "закладок". У него изъяли более 200 граммов героина.