На севере Москвы задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

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На севере столицы росгвардейцы задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ через тайники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления национальной гвардии России.

Уточняется, что сотрудники вневедомственной охраны заметили гражданина, который припарковал машину на пустыре, спрятал в кустах какой-то сверток и сфотографировал тайник.

"23-летний мужчина заметно нервничал, когда у него проверяли документы. После он сам признался, что в его рюкзаке на заднем сиденье автомобиля находятся наркотики. Следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого 15 свертков вещества неизвестного происхождения", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, экспертиза установила, что изъятый у злоумышленника материал содержит мефедрон. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском регионе перекрыт крупный канал поставки героина. Задержаны одиннадцать человек.

