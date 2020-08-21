Полицейские изъяли более 300 граммов мефедрона в Люберцах

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Полицейские в подмосковных Люберцах изъяли у мужчины более 300 граммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

В министерстве рассказали, что 20-летнего злоумышленника задержали в поселке Токарево. При личном досмотре у него изъяли сверток с порошком.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является мефедроном", – пояснили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что почти 130 граммов героина изъяли у приезжей женщины на востоке Москвы. 28-летнюю женщину задержали на бульваре Маршала Рокоссовского. По данным полицейских, подозреваемая намеревалась сбыть наркотики путем "тайников-закладок" на территории Москвы.

