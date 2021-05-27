Юрист рассказал, что грозит школьнице за надругательство над младшеклассницей в Барнауле

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как подростки избили ученицу начальных классов и надругались над ней. Происходящее они записывали на видео, а после распространили в соцсетях. Подозреваемую в совершении преступления школьницу задержали. Рассказываем подробности произошедшего и разбираемся, какое наказание грозит участникам преступления.



Фото: Мочува 24/Анастасия Корнишкина

Надругались и записали на видео

Инцидент с избиением и надругательством над 11-летней ученицей школы города Барнаула произошел в воскресенье, 23 мая в одном из заброшенных зданий. По данным следствия, днем 14-летняя девочка в компании сверстников избила и совершила сексуальное насилие над ученицей начальных классов. Все происходящее участники записали на телефон и опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ рассказали, что подозреваемую задержали и в ближайшее время ей изберут меру пресечения. "В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям подростков, которые посредством популярной социальной сети разослали видео", – говорится в сообщении.

Из-за случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял его на личный контроль.

На произошедшее отреагировали и в пресс-службе правительства региона, назвав случай "вопиющим". Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые к ней привели.





из сообщения пресс-службы правительства Алтайского края Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.

Кроме того, региональная прокуратура ищет собственника здания, который не принял мер к ограничению доступа туда посторонних.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала, что уже встретилась с мамой пострадавшей девочки. В своих соцсетях омбудсмен призвала не распространять видео с издевательством над школьницей. "Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", – написала она.

Вместе с тем Казанцева предложила желающим сделать целевое пожертвование для ребенка в Алтайское отделение российского детского фонда, чтобы помочь пострадавшей.



Фото: Москва 24/Никта Симонов

Лишний раз унизить

Знакомство двух школьниц – пострадавшей Кати и подозреваемой в преступлении Алены (Имена изменены. – Прим. ред.) – произошло около пяти лет назад, писал РЕН. Известно, что Катя и Алена долго дружили, но позже их отношения испортились, начался затяжной конфликт.

По словам знакомых, пострадавшая из не очень благополучной семьи, в школе над ней глумились и раньше, однако родители в конфликты детей не вмешивались. Школьники даже создали чат под названием "Крыс совет", в котором обсуждали поведение Кати.

Незадолго до инцидента одна из восьми участниц беседы пожаловалась на то, что якобы пострадавшая обидела ее младшего брата, тогда было решено перейти от слов к делу. По данным других СМИ, школьницу могли избить и надругаться над ней из-за денежного долга.



"Семиклассницы схватили одну из девочек и силой потащили в заброшенное здание на окраине города. Дело в том, что Алена, насколько мне известно, давно точила зуб на Катю. Якобы еще два года назад та заняла у нее деньги и никак не могла отдать", – рассказал РИА Новости ученик школы Дмитрий (Имя изменено. – Прим. ред.).

Все происходящее дальше школьницы засняли на видео и разослали в соцсетях. В некоторых изданиях писали, что ролик дошел и до мамы пострадавшей. На кадрах видно, как Алена наносит удары по лицу и телу Кати, которая стоит на коленях у стены, а за кадром слышно, как другие подбадривают подозреваемую бить посильнее.





Дмитрий ученик школы в Барнауле Многие просто посмеялись над этим видео. Да его для этого и выложили, чтобы лишний раз унизить девочку.

Чуть позже кто-то из участниц разборок вспомнил, что потерпевшая как-то пыталась снять с них юбки, поэтому потерпевшую заставили раздеться и совершили насильственные действия, написали СМИ. После случившегося Катя оделась и ушла домой.

После преступления участницы разборок обсуждали все произошедшее в созданном чате, о случившемся не сожалели, сообщил сайт "Комсомольской правды". Кроме того, в переписке они придумывали показания для правоохранителей, чтобы не рассказать лишнего.

История, произошедшая в Барнауле, шокировала весь город, поскольку школа всегда была на хорошем счету, поделилась мама одного из учеников. Однако, по словам женщины, родителям пострадавшей девочки никогда не было до нее дела.



Виновата семья?

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 прокомментировала инцидент с издевательством над школьницей. По мнению эксперта, обычно подростки считают, что человека, который их предал или отделился от компании, нужно наказать.

"В наказании они бывают очень жестоки, считают, что это за "правое дело". Обычно есть какой-то лидер, который обиделся и воспринял ситуацию, как критичную. И есть еще целая группа людей, которые боятся перечить лидеру, чтобы потом против них же вся толпа не ополчилась", – объяснила Наумова.



(подозреваемая. – Прим. ред.) , скорее всего, была в детстве обижена очень сильно, вероятно, в семье ее тоже избивали. Эта обида на родителей выплеснулась в агрессию к другим.

Наталья Наумова детский психолог Она, скорее всего, была в детстве обижена очень сильно, вероятно, в семье ее тоже избивали. Эта обида на родителей выплеснулась в агрессию к другим.

По мнению специалиста, важно, чтобы родители выстраивали доверительные отношения со своими детьми и общались с ними, старались договариваться, не использовали по отношению к ним насилие.

"Жестокость порождает жестокость. Если ребенок подвергался насилию внутри семьи, то обязательно пружина выстрелит. Если ребенок почувствует свою силу, превосходство в детском коллективе, то будет также жестоко осуществлять расправу над менее защищенными детьми", – объяснила она.

В свою очередь, юрист Виктория Данильченко в беседе с Москвой 24 рассказала, какое наказание может грозить подозреваемой в совершении преступления 14-летней школьнице.

"Ее действия можно квалифицировать по статье "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. По пункту "б" части 4 указанной статьи, девочке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Как правило, в отношении подростков такие строгие наказания не выносятся. Нередко они получают меньше нижнего предела, а порой даже условное наказание", – сказала эксперт.

Также, по мнению Данильченко, в отношении родителей подозреваемой также могут возбудить уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", если уставят, что они халатно относились к воспитанию ребенка. Здесь предусмотрены наказания от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет, добавила специалист.

Кроме того, родители потерпевшей могут подать в суд на родителей, чьи дети снимали преступление на видео, и получить компенсацию за моральный ущерб, подытожила юрист.

