Жена сельского депутата из Омской области рассказала об интимных видео со школьницами

Жену сельского депутата из Омской области подозревают в съемках порно с несовершеннолетними школьницами. Причем женщина не отрицает свое участие в пикантных видео. Вместе с тем она заявляет, что весь контент был снят с согласия девочек, а в Сеть ролики попали из-за хакерского взлома. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело и посадили ее под домашний арест. Рассказываем подробности случившегося.
"Я же не дура"
По данным региональных следователей, история произошла в селе Покровка Омской области еще в декабре прошлого года. 23-летнюю женщину подозревают в том, что она неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео, а затем публиковала в соцсети.
Правоохранители возбудили дело по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас они допрашивают потерпевших, проводится психолого-психиатрическая экспертиза.
Подробности о личности подозреваемой раскрыли региональные СМИ, которым удалось с ней пообщаться. Выяснилось, что уголовное дело завели в отношении жены одного из депутатов Покровки Ольги. В разговоре с журналистами она заявила, что все съемки проводились по взаимному согласию – видео не предназначалось для посторонних глаз.
Женщина утверждает, что ее взломали хакеры, после чего пикантные ролики оказались в открытом доступе. При этом Telegram-каналом, где опубликованы ее материалы, сейчас якобы владеет другой человек. Виновной в чем-либо Ольга себя не считает.
"Меня взломали и начали рассылать мои видео. Это не моя группа, есть подтверждение. Там сидит мальчик и этим занимается, а все думают, что я. Но я же не дура. Вот бы я, когда все знают, продолжала это выкладывать", – рассказала она изданию NGS55.
По словам женщины, две школьницы действительно приходили к ней домой, но снималась в роликах только одна из них. В апреле 2021 года правоохранители провели обыски в квартире Ольги, в которой, предположительно, и снимались порновидео с участием несовершеннолетних девушек. Во время осмотра у нее забрали мобильные телефоны и ноутбук, саму же супругу депутата посадили под домашний арест.
Примечательно, что Ольга сама является матерью двоих детей, а сейчас, по данным СМИ, беременна третьим ребенком.
Обещала, что не выставит
Одна из школьниц, которая, предположительно, фигурирует на видео, была раньше спортсменкой, но проблемы со здоровьем не дали ей дальше развивать спортивную карьеру. Об этом журналистам рассказали родители девочки. С их слов, дочка давно дружила с женой депутата Ольгой. Обе семьи живут рядом.
Вторая девушка, которая сейчас проживает в детском доме, рассказала журналистам, что снималась только в одном из роликов, за который ей заплатили три тысячи рублей. Она подтвердила, что видео снимали в квартире депутата.
"Я не спорю, есть в этом и моя вина. Я просто наивная дурочка, повелась. Оля говорила мне, что ничего не выставляли, но моя подруга смотрела это видео, как и мои одноклассники", – пояснила школьница.
Был ранее судим
По данным СМИ, супруг подозреваемой – депутат Покровки – по уголовному делу был допрошен в качестве свидетеля. По словам мужчины, он не имеет отношения к деятельности своей жены. Вместе с тем он якобы признался, что ранее вступал в половую связь с несовершеннолетней девушкой по обоюдному согласию.
В омском областном отделении КПРФ подтвердили, что в курсе скандала с участием жены депутата. Однако в отношении его самого никаких решений пока не принято, поскольку ведется расследование, пояснили в партии.
"Лиц на видео нет, опознавательных знаков на видео нет. У них есть только заявление этой школьницы, больше у них ничего нет", – рассказала журналистам NGS55 секретарь МО КПРФ Омского района Татьяна Лукина.
Однако позднее в СМИ появилось заявление исполняющей обязанности пресс-службы омского отделения партии Евгении Лифантьевой. "Это одна из очень глухих деревень, там десять депутатов местного поселения, один из них – выдвиженец от КПРФ, но он не член партии", – уточнила она.
При этом Лифантьева добавила, что у мужчины имелась судимость, которая была погашена. Она отметила, что среди депутатов сельского уровня очень много тех, кто был судим в молодости, однако при этом все народные избранники встают на путь исправления.