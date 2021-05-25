Жена сельского депутата из Омской области рассказала об интимных видео со школьницами

Жену сельского депутата из Омской области подозревают в съемках порно с несовершеннолетними школьницами. Причем женщина не отрицает свое участие в пикантных видео. Вместе с тем она заявляет, что весь контент был снят с согласия девочек, а в Сеть ролики попали из-за хакерского взлома. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело и посадили ее под домашний арест. Рассказываем подробности случившегося.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянскаяя

"Я же не дура"

По данным региональных следователей, история произошла в селе Покровка Омской области еще в декабре прошлого года. 23-летнюю женщину подозревают в том, что она неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео, а затем публиковала в соцсети.

Правоохранители возбудили дело по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас они допрашивают потерпевших, проводится психолого-психиатрическая экспертиза.

Подробности о личности подозреваемой раскрыли региональные СМИ, которым удалось с ней пообщаться. Выяснилось, что уголовное дело завели в отношении жены одного из депутатов Покровки Ольги. В разговоре с журналистами она заявила, что все съемки проводились по взаимному согласию – видео не предназначалось для посторонних глаз.

Женщина утверждает, что ее взломали хакеры, после чего пикантные ролики оказались в открытом доступе. При этом Telegram-каналом, где опубликованы ее материалы, сейчас якобы владеет другой человек. Виновной в чем-либо Ольга себя не считает.

"Меня взломали и начали рассылать мои видео. Это не моя группа, есть подтверждение. Там сидит мальчик и этим занимается, а все думают, что я. Но я же не дура. Вот бы я, когда все знают, продолжала это выкладывать", – рассказала она изданию NGS55.

По словам женщины, две школьницы действительно приходили к ней домой, но снималась в роликах только одна из них. В апреле 2021 года правоохранители провели обыски в квартире Ольги, в которой, предположительно, и снимались порновидео с участием несовершеннолетних девушек. Во время осмотра у нее забрали мобильные телефоны и ноутбук, саму же супругу депутата посадили под домашний арест.





Ольга подозреваемая Я ни на кого не могу повлиять. Чего хочет от меня следователь? Я убегу куда-то? Даже в тюрьме прогулки разрешены, а мне не разрешены. У меня муж работает, раз в неделю приезжает – продукты привозит.

Примечательно, что Ольга сама является матерью двоих детей, а сейчас, по данным СМИ, беременна третьим ребенком.



Обещала, что не выставит

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Одна из школьниц, которая, предположительно, фигурирует на видео, была раньше спортсменкой, но проблемы со здоровьем не дали ей дальше развивать спортивную карьеру. Об этом журналистам рассказали родители девочки. С их слов, дочка давно дружила с женой депутата Ольгой. Обе семьи живут рядом.





отец девочки Втерлись в доверие к ребенку и уговаривали ее пробовать разную дрянь. Сейчас ведется разбирательство с имеющимися видео... Следователь пообещала разобраться. Если будет зафиксировано участие (мужа Ольги. – Прим. ред.), то за него возьмутся.

Вторая девушка, которая сейчас проживает в детском доме, рассказала журналистам, что снималась только в одном из роликов, за который ей заплатили три тысячи рублей. Она подтвердила, что видео снимали в квартире депутата.

"Я не спорю, есть в этом и моя вина. Я просто наивная дурочка, повелась. Оля говорила мне, что ничего не выставляли, но моя подруга смотрела это видео, как и мои одноклассники", – пояснила школьница.



Был ранее судим

По данным СМИ, супруг подозреваемой – депутат Покровки – по уголовному делу был допрошен в качестве свидетеля. По словам мужчины, он не имеет отношения к деятельности своей жены. Вместе с тем он якобы признался, что ранее вступал в половую связь с несовершеннолетней девушкой по обоюдному согласию.

В омском областном отделении КПРФ подтвердили, что в курсе скандала с участием жены депутата. Однако в отношении его самого никаких решений пока не принято, поскольку ведется расследование, пояснили в партии.

"Лиц на видео нет, опознавательных знаков на видео нет. У них есть только заявление этой школьницы, больше у них ничего нет", – рассказала журналистам NGS55 секретарь МО КПРФ Омского района Татьяна Лукина.

Однако позднее в СМИ появилось заявление исполняющей обязанности пресс-службы омского отделения партии Евгении Лифантьевой. "Это одна из очень глухих деревень, там десять депутатов местного поселения, один из них – выдвиженец от КПРФ, но он не член партии", – уточнила она.

При этом Лифантьева добавила, что у мужчины имелась судимость, которая была погашена. Она отметила, что среди депутатов сельского уровня очень много тех, кто был судим в молодости, однако при этом все народные избранники встают на путь исправления.