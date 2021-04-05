Суд в Подмосковье вынес приговор по делу об изготовлении детского порно и насилии

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Суд в Подмосковье приговорил жителя Московской области и его знакомую из Нижегородской области к длительным срокам в колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по (СК) России по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Мужчине назначено наказание в виде 19 лет, а его знакомой – в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", – отметила она.

Установлено, что осужденный собирал и изготовлял порнографию с малолетними и несовершеннолетними с мая 2011 по сентябрь 2017 года, до самого задержания. За данный период он направил не менее 548 файлов с порнографическими изображениями детей пользователям нескольких соцсетей.

С жительницей Нижегородской области он познакомился в 2013 году и на протяжении трех лет склонял ее к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении ее малолетних дочерей.

Ранее полиция начала проверку после того, как мужчина в телефонном разговоре с психологом рассказал, что совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.