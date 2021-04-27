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Общество

27 апреля, 15:19

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Юрист рассказала, что грозит россиянке за порновидео на священной горе острова Бали

Порно на священной горе. Что грозит россиянке за откровенный ролик на Бали
общество за рубежом

Полиция Индонезии продолжает искать двоих российских туристов, которые сняли порнографический ролик на вершине священной горы на Бали. За оскорбление чувств верующих им может грозить тюремный срок. Рассказываем, что известно о скандальной паре и сколько лет заключения назначают в Индонезии и России за подобные преступления.

Интим на священной горе

Фото: depositphotos/magann

Известно, что двое россиян – молодая девушка и парень – сняли видео сексуального характера на Бали еще в прошлом году. Ролик длительностью около 4 минут был выложен на портале с порнографическими материалами и набрал более 1,2 миллиона просмотров, но позже был заблокирован, так как выяснилось, что все это происходило на вершине священного вулкана Батур.

Наши офицеры вычислили точное место съемки – на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане.
представитель полиции Бали

Скорее всего, ролик снят в разгар пандемии, потому что даже на вершине горы девушка находится в медицинской маске. Сообщается, что в период ограничений свободный проход на гору был закрыт. Туристы могли подняться только в сопровождении офицера и местного гида.

По данным СМИ, на порнохостинг видео выложила девушка под ником Mihanika69. В некоторых источниках утверждается, что это 21-летняя российская модель Вероника Т., которая снимается в любительском видео для взрослых в паре с неким Михаилом.

В ролике видно только лицо девушки, поэтому индонезийские правоохранительные органы завели дело на нее по статье "Публичное непристойное поведение". За это по местным законам девушке грозит два года и восемь месяцев тюремного заключения.

Нарушителей ждет наказание?

Фото: instagram.com/jeg.bali

Специалист по международному праву, член Московской коллегии адвокатов Екатерина Духина сообщила Москве 24, что в случае с российскими туристами, снявшими ролик сексуального характера на вершине священного вулкана, в видео явно прослеживается умысел. Поэтому нарушителей ждет наказание.

В рамках законодательства Бали за подобного рода оскорбление чувств верующих можно легко получить тюремное наказание до трех лет лишения свободы.
Екатерина Духина
специалист по международному праву, член Московской коллегии адвокатов

Духина отметила, что, даже если в ролике было видно только лицо девушки, мужчина также будет привлечен к ответственности. "Мужчина, безусловно, соучастник в рамках данного преступления. Очевидно, что, поскольку его лица не видно, будет затруднено следствие в отношении этой личности. Но, если они состояли в родственных отношениях или проживали в одном отеле, выяснить это не составит никакого труда", – подчеркнула юрист.

Кроме того, оскорбление чувств верующих произошло с использованием интернета, что может усугубить положение российской пары.

Индонезийское законодательство достаточно жестко относится к распространению порнографии. Поэтому здесь, помимо оскорбления чувств верующих, может быть добавлена дополнительная статья. Наказание может быть гораздо более жестким.
Екатерина Духина
специалист по международному праву, член Московской коллегии адвокатов

Юрист также добавила, что нормы, связанные с нарушением или оскорблением религиозных ценностей, есть не только на Бали, но и в других странах. Они прописаны в законодательстве. Если подобного рода действия произведутся в одном из святых мест России, то "5 лет лишения свободы – это еще мягкий приговор, который можно получить в рамках нашего закона", отметила Духина.

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