Россиянку объявили в розыск из-за порно на священной горе Бали

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Властей Индонезии объявили в розыск туристов из России, которых подозревают в оскорблении религиозных чувств.

Как пишет местное издание Coconut, девушка и ее спутник действиями сексуального характера осквернили священный вулкан Гунунг-Батур на Бали.

Отмечается, что на прошлой неделе в индонезийском сегменте соцсетей распространилось откровенное видео, которое вызвало бурную реакцию местных жителей.

После этого его изучила полиция острова. Она пришла к выводу, что порноролик был снят на горе около храма в 2020 году, но уже во время пандемии, так как модель была в медицинской маске.

В результате правоохранительные органы завели дело по статье о публичном непристойном поведении, за которую грозит два года и восемь месяцев тюремного заключения.

Теперь полиция и миграционные службы выясняют, остались ли снявшие порно туристы в стране.

Ранее в Санкт-Петербурге агрегатор заблокировал водителя такси, который смотрел порно и совершал развратные действия в присутствии пассажирки.