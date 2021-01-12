В Петербурге такси-сервис заблокировал водителя за просмотр порно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Петербурге водитель такси был заблокирован без права на восстановление компанией "Ситимобил" после жалобы от пассажирки на его развратные действия, пишет РИА Новости.

"После поступления жалобы служба поддержки связалась с клиенткой и вернула ей деньги за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление", – сообщили в компании.

По словам девушки, таксист, который вез ее в аэропорт Пулково, смотрел порно и совершал развратные действия.

В "Ситимобил" извинились перед пассажиркой и отметили, что такое поведение водителя считают недопустимым. Также там пообещали оказать содействие правоохранительным органам, если девушка обратится к ним.

Ранее конфликт между женщиной-водителем и пассажиром произошел в Москве из-за неоплаты счета за проезд наличными.