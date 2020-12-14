В Москве попутчик избил и ограбил мужчину в такси

10:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве неизвестный попутчик избил мужчину в такси и похитил у него 17 тысяч рублей и два мобильных телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
Инцидент произошел в субботу вечером, однако потерпевший 1973 года рождения обратился в полицию спустя сутки. Он сообщил, что поймал такси на проспекте Мира и сел в салон на переднее сиденье, обнаружив, что на заднем диване сидит неизвестный попутчик.
Когда автомобиль выехал на ТТК, мужчина сзади начал требовать у него ценные вещи. На Каширском шоссе он несколько раз ударил потерпевшего по лицу и отнял у него 17 тысяч рублей, наушники и мобильные телефоны. После этого таксист и грабитель высадили пассажира на проезжей части и скрылись.
У мужчины зафиксировано сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Правоохранители проводят проверку.
Ранее неизвестные украли почти 1,5 миллиона рублей с банковских счетов жителя Москвы. Преступники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его установить на телефон приложение TeamViewer якобы для сохранения денежных средств на банковских счетах.
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