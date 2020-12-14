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Москва 24

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Происшествия

07:21

Свыше 1,4 млн рублей украли с банковских счетов москвича

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные совершили кражу крупной суммы денег с банковских счетов жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как пишет Агентство "Москва", преступники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его установить на телефон приложение TeamViewer якобы для сохранения денежных средств на банковских счетах.

"(Злоумышленники. – Прим. ред.) завладели кодами из СМС-сообщений, после чего с банковских счетов совершили кражу денежных средств", – рассказали в МВД.

Там уточнили, что сумма похищенного составила 1 миллион 444 тысячи рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование.

Ранее злоумышленник украл 1,7 миллиона рублей из сумки продавца инструментов в Москве. Инцидент произошел в павильоне 2/22 по улице Трофимова, владения 36.

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