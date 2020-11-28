Полиция возбудила дело после хищения документа в РГВИА

12:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбудили в Москве по факту хищения документа из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), сообщает Агентство "Москва".
По данным правоохранителей, 2 ноября женщина, находясь в помещении с пропускным режимом РГВИА, получила архивное дело и похитила из него документ. Речь идет о приказе 1857 года, который согласно судебному экспертному заключению представляет особую историческую, научную, художественную и культурную ценность.
Завладев документом, злоумышленница скрылась, причинив своими действиями материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье "Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность".
В ходе проверки полицейские установили причастность к хищению документа 62-летней москвички.
5 ноября директор Российского государственного военно-исторического архива Александр Приютов заявил о краже ценного документа. По его словам, документ похитила неизвестная гражданка.
В СМИ появилась информация, что документ похитила 62-летняя москвичка. Она украла бумагу 19 века, в котором содержалось назначение губернатора Семипалатинской области. Документ женщина спрятала в туфле.
Сообщается, что она была поймана, однако кражу она отрицает. В СМИ утверждается, что страховая стоимость документа составляет свыше 60 миллионов рублей.
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