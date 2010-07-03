Архив Музея ВДНХ стал доступен онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медиатека Музея ВДНХ, представленная ранее на четырех интерактивных экранах, теперь доступна в Сети. Там собраны уникальные исторические документы Выставки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ВДНХ".

"В архиве Медиатеки представлены чертежи первых павильонов Выставки, датируемые 1930-ми годами, редкие фотографии богатых экспозиций 1950-1960 годов, хроника увядания ВДНХ в 1990 годах, современные снимки отреставрированных павильонов Выставки и другие уникальные артефакты разных эпох", – говорится в сообщении.

Пользователи найдут на сайте media.vdnh.ru меню, где предлагается выбрать категорию документа (фотографии, карты, материалы СМИ и так далее), а также нужный исторический период.

На данный момент в базе содержится около 3 тысяч документов, архив постоянно пополняется.

Ранее куратор музея ВДНХ Павел Нефедов сообщил, что медиатека является онлайн-хранилищем, в котором собраны различные документы, фотографии, чертежи, газеты, журналы из собственных архивов ВДНХ.

Он отметил, что это онлайн-ресурс, доступный через интернет, и все желающие смогут к нему обращаться. По его словам, медиатека постоянно будет пополняться новыми документами. В частности, в систему планируют загружать не только собственные архивы ВДНХ, но и то, что будет поступать от наследников архитекторов или художников.

