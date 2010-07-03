Архив Музея ВДНХ стал доступен онлайн

14:03
14:03
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Медиатека Музея ВДНХ, представленная ранее на четырех интерактивных экранах, теперь доступна в Сети. Там собраны уникальные исторические документы Выставки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ВДНХ".
"В архиве Медиатеки представлены чертежи первых павильонов Выставки, датируемые 1930-ми годами, редкие фотографии богатых экспозиций 1950-1960 годов, хроника увядания ВДНХ в 1990 годах, современные снимки отреставрированных павильонов Выставки и другие уникальные артефакты разных эпох", – говорится в сообщении.
Пользователи найдут на сайте media.vdnh.ru меню, где предлагается выбрать категорию документа (фотографии, карты, материалы СМИ и так далее), а также нужный исторический период.
На данный момент в базе содержится около 3 тысяч документов, архив постоянно пополняется.
Ранее куратор музея ВДНХ Павел Нефедов сообщил, что медиатека является онлайн-хранилищем, в котором собраны различные документы, фотографии, чертежи, газеты, журналы из собственных архивов ВДНХ.
Он отметил, что это онлайн-ресурс, доступный через интернет, и все желающие смогут к нему обращаться. По его словам, медиатека постоянно будет пополняться новыми документами. В частности, в систему планируют загружать не только собственные архивы ВДНХ, но и то, что будет поступать от наследников архитекторов или художников.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: