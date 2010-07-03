Собянин открыл Музей истории ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей ВДНХ открыли в правом крыле арки Главного входа. Таким образом, он стал отправной точкой для знакомства с 80-летней историей выставочного комплекса.

"Пользуясь случаем, хочу вручить награды нашим замечательным ветеранам, которые отдали значительную часть своей жизни ВДНХ. Во многом благодаря вашим стараниям ВДНХ сохранилась и будет служить на благо Москвы и москвичей", - сказал на открытии мэр Сергей Собянин.

Некоторые ветераны, получившие награду от мэра, проработали на Выставке больше 50 лет. Коллектив АО "ВДНХ" получил почетную грамоту.

Мультимедийная экспозиция разместится на площади 600 квадратных метров. Здесь можно увидеть натуральные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, репродукции материалов из собраний других культурных институций и частных коллекций, архивную кинохронику и фотоматериалы.

Специально для музея создали Медиатеку ВДНХ, в которой собрано более 2,5 тысячи файлов об истории Выставки.

В основную экспозицию вошли разделы: "Дружба народов" – о вкладе представителей разных республик СССР в становление и развитие ВДНХ, об именитых зарубежных гостях, посещавших Выставку; "Смотр побед" – о жизни в послевоенные годы, достижениях в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях; "Всенародный университет" – о научных прорывах; "Город чудес" – об архитектурных жемчужинах Выставки; "Один день на Выставке" – чем привлекала посетителей ВДНХ в разные периоды.

С 1 августа по 8 сентября музей будет работать бесплатно.

Также власти Москвы намерены реализовать проект, который позволит сделать ВДНХ крупнейшим выставочным центром столицы и одним из самых крупных в России, рассказал Сергей Собянин.

По его словам, выставочная деятельность никуда не уйдет с ВДНХ. "Понятно, что это музейный комплекс, огромный развлекательный, природный и ландшафтный комплекс. Более того, у нас есть достаточно большой проект, который начинает реализовываться: количество выставочных площадей увеличится в разы, это будет крупнейший выставочный центр Москвы и один из крупнейших выставочных центров нашей страны. Это направление мы не собираемся упускать", – сказал мэр, отвечая на вопрос одного из ветеранов о том, как будет развиваться пространство ВДНХ.

23 июля на ВДНХ открылась выставка уникальных часов. В экспозицию вошли 120 экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций. Выставка организована в центре "Космонавтика и авиация".

80-летие ВДНХ будет отмечать с 1 по 4 августа. Для горожан подготовили концерт, шествие, гастрономический фестиваль, "морской" карнавал и мастер-классы. В первый день празднования выступят Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Для детей будет работать несколько игровых зон.