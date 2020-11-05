В Москве украли ценный документ из военно-исторического архива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Российского государственного военно-исторического архива Александр Приютов заявил о краже ценного документа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глава учреждения заявил, что документ похитила неизвестная гражданка. В связи с этим столичная полиция инициировала проверку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В СМИ появилась информация, что документ похитила 62-летняя москвичка. Она украла бумагу 19 века, в котором содержалось назначение губернатора Семипалатинской области. Документ женщина спрятала в туфле.

Сообщается, что она была поймана, однако кражу она отрицает. В СМИ утверждается, что страховая стоимость документа составляет свыше 60 миллионов рублей.

Ранее в Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарные успешно ликвидировали возгорание, о пострадавших не сообщалось.