Российский архив литературы и искусства загорелся в Москве

Российский государственный архив литературы и искусства загорелся на севере столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом", – сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, поступила заявка о возгорании в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 1.
По последним данным, пожарные обнаружили очаг возгорания. Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС, площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. По словам представителя МЧС, происходит загорание бумажной продукции. Информация о пострадавших не поступала.
В ЦОДД сообщили, что из-за возгорания перекрыто движение от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) является крупнейшим в России хранилищем, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.
Ранее сообщалось о пожаре на Подольской улице: на территории складского комплекса загорелось по всей площади здание бывшего склада.
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