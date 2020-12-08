Из офиса на юге Москвы украли два арбалета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из офиса на юге столицы неизвестный украл два арбалета, деньги, документы и мультимедийную систему. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

С заявлением в полицию обратился пенсионер и рассказал, что неизвестному удалось проникнуть в офис на Автозаводском проезде сломав замок.

"Сейчас в данном помещении не ведется коммерческая деятельность. Мужчина вынес оттуда два декоративных арбалета "Стриж" и "Леопард", а также личные документы, более миллиона рублей и мультимедийную систему", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Люберцах неизвестные избили предпринимателя и украли у него три автомобиля и телефон. Сумма материального ущерба составила один миллион рублей.