Из офиса на юге Москвы украли два арбалета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из офиса на юге столицы неизвестный украл два арбалета, деньги, документы и мультимедийную систему. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
С заявлением в полицию обратился пенсионер и рассказал, что неизвестному удалось проникнуть в офис на Автозаводском проезде сломав замок.
"Сейчас в данном помещении не ведется коммерческая деятельность. Мужчина вынес оттуда два декоративных арбалета "Стриж" и "Леопард", а также личные документы, более миллиона рублей и мультимедийную систему", – говорится в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Ранее в Люберцах неизвестные избили предпринимателя и украли у него три автомобиля и телефон. Сумма материального ущерба составила один миллион рублей.
"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже денег у пенсионера