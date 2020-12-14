В Москве злоумышленник украл 1,7 млн рублей из сумки продавца инструментов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный совершил кражу денежных средств из сумки продавца инструментов на юго-востоке Москвы. Об этом информирует столичный главк МВД РФ.

Как передает ТАСС, сообщение о краже поступило в полицию продавца инструментов о краже из павильона 2/22 по улице Трофимова, владение 36.

Полицейским удалось установить, что в павильон вошел неизвестный и, воспользовавшись невнимательностью заявительницы, украл из ее сумки деньги. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Кража". Поиск злоумышленника продолжается.

Ранее неизвестный украл технику Apple на 700 тысяч рублей из магазина в центре Москвы. По факту кражи была открыта проверка.