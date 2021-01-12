Водитель такси ударила электрошокером пассажира за отказ заплатить наличными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конфликт между женщиной-водителем и пассажиром произошел в Москве из-за неоплаты счета за проезд наличными. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По предварительной версии следствия, женщина из-за отказа клиента платить наличными ударила его электрошокером.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел по адресу улица Большая Якиманка, дом 28/30. Обоих участников конфликта прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили в ОМВД России по району Якиманка.

"По предварительным данным, пассажир такси оплатил проезд через мобильное приложение, но водитель заблокировала двери и требовала оплатить поездку наличными. Мужчина отказался и хотел выйти из машины, после чего водитель ударила его электрошокером, – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что правоохранители ведут проверку в соответствии со статьями 144–145 УПК РФ.

Ранее полицейские задержали мужчину, который угнал машину такси после конфликта с водителем. По данным столичного главка МВД, конфликт, перерос в драку, после чего клиент завладел машиной такси марки Volkswagen и скрылся.

