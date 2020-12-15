Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы из Maybach на Тверской

12:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция возбудила уголовное дело против москвича, открывшего стрельбу из автомобиля на Тверской улице, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 13 декабря. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил прохожий. По его словам, неизвестный несколько раз выстрелил в воздух из автомобиля Maybach.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили владельца иномарки, а позже задержали его. Им оказался безработный 37-летний житель Красногорска. Дело в отношении него расследуется по статье "Хулиганство".
Задержанный признался, что он якобы хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, и на заднем сиденье своего автомобиля произвел три выстрела в воздух. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в центре столицы произошел конфликт из-за парковки между водителем автомобиля и таксистом. В результате водителя такси обстреляли из травматического пистолета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: