Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы из Maybach на Тверской

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция возбудила уголовное дело против москвича, открывшего стрельбу из автомобиля на Тверской улице, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 13 декабря. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил прохожий. По его словам, неизвестный несколько раз выстрелил в воздух из автомобиля Maybach.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили владельца иномарки, а позже задержали его. Им оказался безработный 37-летний житель Красногорска. Дело в отношении него расследуется по статье "Хулиганство".

Задержанный признался, что он якобы хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, и на заднем сиденье своего автомобиля произвел три выстрела в воздух. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в центре столицы произошел конфликт из-за парковки между водителем автомобиля и таксистом. В результате водителя такси обстреляли из травматического пистолета.