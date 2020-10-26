Водителя такси обстреляли из травматического пистолета в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы произошел конфликт из-за парковки между водителем автомобиля и таксистом. В результате водителя такси обстреляли из травматического пистолета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, инцидент произошел в Оружейном переулке, когда водитель такси ждал пассажира.

"В это время к нему подъехала машина. Из нее водитель и пассажирка начали кричать на таксиста из-за того, что он занял парковочное место. Уже после того как таксист начал движение, водитель машины выстрелил в него из, предположительно, травматического пистолета в окно", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на следующий день водитель такси обратился в медучреждение и сделал рентген грудной клетки. По факту случившегося проводится проверка.

В начале октября сообщалось, что на северо-востоке столицы мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе ссоры. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Конфликт произошел между двумя мужчинами на Холмогорской улице. Один из них выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу.