Водителя такси обстреляли из травматического пистолета в центре столицы

09:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре столицы произошел конфликт из-за парковки между водителем автомобиля и таксистом. В результате водителя такси обстреляли из травматического пистолета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Как уточняется, инцидент произошел в Оружейном переулке, когда водитель такси ждал пассажира.
"В это время к нему подъехала машина. Из нее водитель и пассажирка начали кричать на таксиста из-за того, что он занял парковочное место. Уже после того как таксист начал движение, водитель машины выстрелил в него из, предположительно, травматического пистолета в окно", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что на следующий день водитель такси обратился в медучреждение и сделал рентген грудной клетки. По факту случившегося проводится проверка.
В начале октября сообщалось, что на северо-востоке столицы мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе ссоры. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Конфликт произошел между двумя мужчинами на Холмогорской улице. Один из них выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу.
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