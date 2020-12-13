Неизвестные на автомобиле Maybach устроили стрельбу в центре Москвы

21:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские полицейские разыскивают неизвестных, устроивших стрельбу из окна автомобиля Maybach на Тверской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы", – сообщил источник.
В столичном главке МВД пояснили, что по факту произошедшего организована проверка.
"В 19:45 в службу "02" поступило сообщение о хлопках из проезжающего по Тверской улице автомобиля. По данному факту проводится проверка, разыскивается по указанным очевидцами приметам машина. Данных о пострадавших в полицию не поступало", – заявили в управлении.
Ранее сообщалось, что на улице Судостроительной на юге Москвы 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время ранил девочку при стрельбе из травматического оружия. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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