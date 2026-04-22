22 апреля, 20:58
Дуров заявил, что ему пришла повестка в качестве подозреваемого
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ему пришла повестка в качестве подозреваемого. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам предпринимателя, документ поступил по адресу квартиры в России, в которой он жил 20 лет назад.
"Они, должно быть, подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что виновен!" – написал Дуров.
Ранее основатель Telegram прокомментировал уголовное дело, возбужденное против него за пособничество терроризму. Он считает, что действия властей РФ "направлены на подавление права и неприкосновенность частной жизни и свободы слова".
