ABC: набор Lego внесен в Книгу рекордов Гиннесса после полета в стратосферу

Набор Lego по мотивам фильма "Проект "Конец света" попал в Книгу рекордов Гиннесса после успешного полета в стратосферу и последующего возвращения на поверхность планеты. Об этом телеканал ABC сообщил на своей странице в соцсети Х.

По данным СМИ, конструктор датской компании, запущенный при помощи стратостата, впервые достиг высоты 114,790 фута (34,9 километра) над Землей.

Ранее американский блогер Kerchie собрала крупнейшую в мире коллекцию игрушек Polly Pocket и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В ее наборе насчитывается 534 предмета.

По словам блогера, ее увлечение началось в конце 2019 года. При этом она не намерена останавливаться на достигнутом и планирует расширить коллекцию.