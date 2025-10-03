Житель США отрастил самую длинную в мире бороду

Фото: guinnessworldrecords.com

Американец Рудольф из Бирмингема смог отрастить бороду длиной 1,06 метра и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Отмечается, что мужчина отращивал бороду много лет, со временем это стало его визитной карточкой.

Сам Рудольф признался, что ухаживать за такой растительностью на лице нелегко. Высыхание после мытья занимает несколько дней. В повседневной жизни борода мешает, поэтому мужчине приходится прибегать к укладке особым способом.

Бороду американец называет своим "естественным стилем" и отражением характера, она показывает его силу и уникальность. Как сказано в материале СМИ, некоторые люди не могут понять Рудольфа, другие восхищаются им и смотрят на мужчину с любопытством.

Ранее стало известно, что кот из США попал в Книгу рекордов Гиннесса с самым длинным хвостом в мире. Его длина составила 46,99 сантиметра. Не исключено, что он еще может подрасти, ведь коту всего два года.

