Бразилец установил два мировых рекорда, съехав с рампы высотой 22 этажа

Шестикратный чемпион мира по скейтбордингу бразилец Сандро Диас съехал с 75-метровой рампы, установленной на фасаде 22-этажного здания Centro Administrativo Fernando Ferrari в Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба компании Red Bull.

Во время спуска Диас развил скорость свыше 100 километров в час, катясь с высоты 70 метров с перепадом 60 метров. Этот трюк позволил спортсмену установить два мировых рекорда, которые будут занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

В компании отметили, что для обеспечения безопасности были приняты многочисленные меры предосторожности.

Диасу 50 лет, он трехкратный победитель и многократный призер престижных соревнований X Games.

