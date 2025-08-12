Шведский спортсмен Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Фото: ТАСС/ЕРА/MTI/Tamas Vasvari

Шведский спортсмен Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Дюплантису удалось со второй попытки взять высоту 6,29 метра на международном турнире по легкой атлетике в Будапеште. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках.

Спортсмен обновил собственный мировой рекорд в 6,28 метра, установленный 15 июня на соревнованиях в Стокгольме.

Дюплантис побеждал на Олимпийских играх 2021 и 2024 годов.

Ранее бегун Константин Крылов преодолел 100-метровку за 10,04 секунды, побив 39-летний рекорд Николая Юшманова. Крылов выступал на первенстве России среди спортсменов до 23 лет.

Юшманов установил рекорд в 1986 году, добежав до финиша за 10,10 секунды. Его достижение повторил Андрей Епишин в 2006 году.