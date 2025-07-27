Два мировых рекорда установили на фестивале гидрофлая в Измайлове

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Два новых мировых рекорда установили в дисциплине гидрофлай в парке культуры и отдыха "Измайлово". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента спорта.

"Гидрофлай фест в этом году проходит уже в четвертый раз и сегодня он собрал более 100 спортсменов из разных стран, предоставляя уникальную возможность увидеть и продемонстрировать высочайший уровень мастерства. В этом году фестиваль вышел на новый уровень", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в рамках первого рекорда спортсменам удалось преодолеть высоту в 22 метра, а второй был поставлен по числу человек на одной доске. Их количество составило 4.

Рекорд будет занесен в Международную книгу рекордов Interrecord и реестр рекордов России.

Ранее мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов был установлен на ВДНХ в рамках международного фестиваля "Трапеция". Одновременно его участниками стали 54 акробата. Всем артистам, которые приняли участие в номере, выдали диплом-сертификат участника рекорда. Акробаты выполняли выступление на длинных шелковых полотках, закрепленных на высоте. Они подготовили номер по всем критериям, которые необходимы для рекорда.

