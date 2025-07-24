Мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов установлен на ВДНХ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов был установлен на ВДНХ в рамках международного фестиваля "Трапеция". Одновременно его участниками стали 54 акробата, сообщила эксперт книги рекордов России Юлия Пронина.

Всем артистам, которые приняли участие в номере, выдали диплом-сертификат участника рекорда. Акробаты выполняли выступление на длинных шелковых полотках, закрепленных на высоте. Они подготовили номер по всем критериям, которые необходимы для рекорда.

Прошлый рекорд зафиксировали в 2015 году в Великобритании. Тогда в выступлении участвовали 30 атлетов.

Международный фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция" стартовал в Москве 24 июля. Все мероприятия проходят на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве".

Перед жителями столицы выступят атлеты из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля. Многие из них – призеры международных наград. Спортсмены покажут номера-инсталляции в основной тематике фестиваля – "Спорт и искусство".

