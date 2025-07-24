Турнир по стритболу пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в городских соревнованиях по стритболу. Они пройдут в рамках проекта "Лето в Москве" на Краснодарской улице 26 июля, передает портал мэра и правительства города.

Турнир начнется в 11:00. Присоединиться к событию смогут 32 команды по четыре человека, включая запасного игрока.

Стритбол – это более энергичная версия баскетбола. Для игры необходима половина стандартной площадки с одним кольцом. К участию в соревнованиях допускаются игроки старше 18 лет. Любители баскетбола смогут посоревноваться на одной площадке со знаменитыми спортсменами. Из медийных команд будут представлены:



Lugang Team от музыкального лейбла Doma с хедлайнером рэпером Гуфом;

Underground Biznes – финалист третьего сезона "Медиа Баскет";

Rocket Team от лейбла Rocket Records;

БК 10 от Medium Quality, которую представляют Виктор Щетков, Азамат Мусагалиев и Вячеслав Дусмухаметов;

Pena Team – первая медийная команда в России;

Goats – чемпионы второго сезона "Медиа Баскет".

Кроме того, на мероприятии будут работать профессиональные ведущие, а за соблюдением правил игры проследят сертифицированные судьи.

В рамках спортивного мероприятия состоится не только основное соревнование, но и ряд дополнительных активностей. Например, посетители увидят шоу-матч с участием профессионалов, данк-шоу и конкурс дальних бросков. Там же пройдет мастер-класс по баскетболу.

Более того, все желающие смогут получить автографы и сфотографироваться со знаменитыми спортсменами. В частности, среди гостей будут бронзовый призер Олимпийских игр Тимофей Мозгов, а также президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В рамках "Лета в Москве" также пройдет Первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры". Он состоится 3 августа.

В мероприятии примут участие спортсмены из более 15 стран, включая победителей Олимпийских игр – 2024 и участников мировых экстрим-шоу. В рамках фестиваля состоятся чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.