24 июля, 13:54Спорт
Турнир по стритболу пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в городских соревнованиях по стритболу. Они пройдут в рамках проекта "Лето в Москве" на Краснодарской улице 26 июля, передает портал мэра и правительства города.
Турнир начнется в 11:00. Присоединиться к событию смогут 32 команды по четыре человека, включая запасного игрока.
Стритбол – это более энергичная версия баскетбола. Для игры необходима половина стандартной площадки с одним кольцом. К участию в соревнованиях допускаются игроки старше 18 лет. Любители баскетбола смогут посоревноваться на одной площадке со знаменитыми спортсменами. Из медийных команд будут представлены:
- Lugang Team от музыкального лейбла Doma с хедлайнером рэпером Гуфом;
- Underground Biznes – финалист третьего сезона "Медиа Баскет";
- Rocket Team от лейбла Rocket Records;
- БК 10 от Medium Quality, которую представляют Виктор Щетков, Азамат Мусагалиев и Вячеслав Дусмухаметов;
- Pena Team – первая медийная команда в России;
- Goats – чемпионы второго сезона "Медиа Баскет".
Кроме того, на мероприятии будут работать профессиональные ведущие, а за соблюдением правил игры проследят сертифицированные судьи.
В рамках спортивного мероприятия состоится не только основное соревнование, но и ряд дополнительных активностей. Например, посетители увидят шоу-матч с участием профессионалов, данк-шоу и конкурс дальних бросков. Там же пройдет мастер-класс по баскетболу.
Более того, все желающие смогут получить автографы и сфотографироваться со знаменитыми спортсменами. В частности, среди гостей будут бронзовый призер Олимпийских игр Тимофей Мозгов, а также президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В рамках "Лета в Москве" также пройдет Первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры". Он состоится 3 августа.
В мероприятии примут участие спортсмены из более 15 стран, включая победителей Олимпийских игр – 2024 и участников мировых экстрим-шоу. В рамках фестиваля состоятся чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.
До 7 сентября москвичи м туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта