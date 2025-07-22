В рамках проекта "Лето в Москве" впервые пройдет фестиваль экстремальных игр

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры" пройдет в столице 3 августа. В мероприятии примут участие спортсмены из более 15 стран. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Его организацией занимается столичный Департамент спорта.

Среди участников шоу будут победители Олимпийских игр в Париже 2024 года, профессиональные райдеры, многократные призеры Всемирных экстремальных игр, участники одной из крупнейших мировых серий по мотофристайлу и других международных экстрим-шоу.

Мероприятие пройдет на стадионе "РЖД Арена" (Большая Черкизовская улица, дом 125, строение 1). Стадион переоборудуют под экстремальные виды спорта. Там смонтируют трассу с рампами, трамплинами и специальными зонами, рассчитанную на высокую нагрузку и выполнение эффектных трюков.



Также в рамках первых "Московских экстремальных игр" планируется провести чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту. Участие в этих мероприятиях примут спортсмены более чем из 37 стран.

Соревнования по воркауту будут проводиться с 10:00 до 17:00 на центральной площади "РЖД Арены". За победу поборются спортсмены более чем из 15 стран. В программу включены соревнования и показательные выступления по нескольким дисциплинам, среди которых BMX, самокаты, ролики, флэтленд, памп-трек, паркур, стантрайдинг, мотофристайл (FMX), а также фристайл на снегоходах.

Кроме того, в рамках фестиваля с 18:00 до 20:00 на стадионе будут работать фудкорты и бесплатные зоны отдыха. Посетители также смогут увидеть выступления известных артистов и диджеев. Вход на мероприятие будет свободным.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве появятся 14 лыжных трасс с искусственным снегом. С них начнется проект по модернизации инфраструктуры зимнего отдыха в столице. При этом летом трассы будут использоваться для катания на роликовых коньках и лыжероллерах.