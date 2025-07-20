Собянин рассказал, где в Москве можно научиться играть в шахматы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве организовано свыше 2,3 тысячи шахматных кружков, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Также в столице доступны десятки новых площадок под открытым небом: в клубах, парках, скверах или возле реки, уточнил мэр.



"Столы уже установлены в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, в сквере на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан у метро "Генерала Тюленева", на набережной Шитова у Черкизовского пруда, в парках Декабрьского восстания и "Яуза", лесопарке Кусково и в природно-историческом парке "Москворецкий", – поделился глава города.



Кроме того, для желающих сыграть в шахматы доступна беседка в Парке 50-летия Октября, а также спортивная зона в парке в пойме реки Битцы на юго-западе столицы. Помимо этого, столы для шахмат были установлены и в Ясеневе – в сквере рядом с Центром фигурного катания Этери Тутберидзе.



Градоначальник отметил, что столичные власти постоянно увеличивают число доступных для горожан шахматных столов. В текущем году их уже установили на территории пяти парков: в "Северном Тушино", "Сокольниках", Парке Горького, усадьбе "Люблино" и Таганском парке.



"Более чем на 40 площадках проекта "Лето в Москве" проходит открытый турнир "Герои шахматной доски" — состязания проводятся по воскресеньям, а играть просто так можно каждый день. А еще в центре Москвы работает шахматный сквер для всех желающих", – рассказал Собянин.



Мэр также отметил, что более 30 тысяч столичных школьников и студентов занимаются шахматами. По его словам, воспитанники московских шахматных кружков постоянно участвуют в различных турнирах, показывая высокий уровень мастерства. Среди главных центров подготовки молодых шахматистов – школа имени М.М. Ботвинника и клуб "Великие Бобры" в Бибиреве.



Также готовят будущих мастеров и в спортивной школе "Юность Москвы" и "Шахматной школе Анатолия Карпова" ГБУ ДО "МГФСО".



Кроме того, шахматами занимаются и москвичи старшего поколения.

"В проекте "Московское долголетие" занятия посещают больше двух тысяч участников. Для любителей игры доступны занятия с профессиональными преподавателями, а также почти во всех центрах есть свой шахматный клуб для начинающих и профессионалов", – заключил мэр Москвы.

Между тем в рамках проекта "Лето в Москве" горожане могут присоединиться к танцевальным тренировкам. Занятия бесплатные и доступны для всех желающих. Тренировки проводят профессиональные инструкторы.

Особой популярностью пользуются занятия по зумбе проекта "Мой спортивный район". Танцевальная программа адаптирована для начинающих и опытных участников. Подобные тренировки развивают выносливость, координацию и артистичность.

