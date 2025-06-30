Горожане могут арендовать площадку проекта "Лето в Москве" для мероприятий

Фото: Пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района “Мой район”"

Горожане могут организовать свое мероприятие на площадке проекта "Лето в Москве". Такая услуга доступна физическим лицам, самозанятым и предпринимателям благодаря простому и удобному механизму бронирования, передает портал мэра и правительства столицы.

Для организации таких мероприятий был запущен специальный онлайн-сервис, отметили в департаменте информационных технологий Москвы. С его помощью жители города могут арендовать городское пространство для проведения мастер-классов, спортивных тренировок, мини-концертов или любых других занятий. На данный момент в электронном каталоге столицы доступно свыше 100 пространств, которые можно забронировать бесплатно.

Для будущих организаторов доступны различные варианты площадок: от сцен и уличных территорий до домиков-шале. На страницах площадок указан список мероприятий, для которых они подойдут. Там же можно найти подробное описание мест и информацию об их техническом оснащении. В некоторых случаях организаторам придется взять необходимое оборудование с собой.

Для бронирования площадки необходимо авторизоваться через Mos ID на портале mos.ru. После чего с помощью календаря на странице пространства отметить необходимую дату и время проведения своего мероприятия. При этом любой желающий может выбрать один или несколько доступных слотов подряд. После окончательного выбора места нужно будет заполнить заявку.

По окончании оформления заявки мероприятие автоматически попадет в афишу проекта "Лето в Москве". Это поможет привлечь на свою площадку как можно больше жителей и гостей столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что партнеры проекта "Лето в Москве" провели уже свыше 100 уникальных мероприятий. На площадках столицы были организованы показы мультфильмов, спортивные тренировки, познавательные занятия и музейные экскурсии.