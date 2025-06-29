Собянин: партнеры "Лета в Москве" провели более 100 уникальных мероприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 100 уникальных мероприятий уже провели партнеры проекта "Лето в Москве" для жителей и гостей столицы, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, московский бизнес становится не просто участником, а важным соавтором летних событий. Часть их них еще идут или скоро начнутся.

В рамках "Лета в Москве" для детей проводят показы мультфильмов на большом экране роллердрома на Болотной площади. На окружных площадках юным гостям предлагается попробовать себя в роли ветеринара, строителя или журналиста.

Для представителей старшего поколения на Болотной площади проходят лекции и мастер-классы. Также каждую среду там организовывают вечера с электронной и танцевальной музыкой. Для тех, кто хочет заняться своим здоровьем, подойдут тренировки и зарядки от фитнес-клуба в рамках фестиваля "Зеленый фитнес" в лесопарке Кусково.

Мероприятия подготовлены и для посетителей с питомцами, отметил Собянин. В частности, сеть зоомагазинов организует мобильный груминг с 16 августа по 14 сентября, а сервис доставки продуктов – раздачу корма в парке "Красная Пресня" с 1 по 6 июля. До 29 июня ветеринарный центр проводит консультации в передвижных станциях.

Предприниматели – участники спецпроекта "Время возможностей" предлагают горожанам и туристам различные мероприятия, подарки и скидки. Самыми популярными событиями оказались мастер-классы, тренировки, познавательные занятия, экскурсии и акции на собственных площадках.

Градоначальник добавил, что к сервису бронирования городских пространств "Все на улицу!" для проведения мероприятий обратилось свыше 400 организаторов, среди которых были бизнесмены, творческие коллективы, некоммерческие организации и активные граждане. Более того, московские площадки востребованы у музеев.

Помимо площадки, город предоставляет бизнесу в рамках "Лета в Москве" PR-поддержку в СМИ и соцсетях, размещение в афише проекта, на ресурсах Russpass и навигационных сервисах "Яндекс.Карты" и 2ГИС. Сотня самых активных предпринимателей, которые проведут больше всего мероприятий, получат 100 тысяч рублей на продвижение своего дела.