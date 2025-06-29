Костюмированный сап-фестиваль проведут в "Музеоне" в рамках "Лета в Москве"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Масштабный костюмированный сап-фестиваль пройдет в столице 13 июля в рамках празднования Дня московского транспорта и проекта "Лето в Москве". Помимо заплыва на сап-досках, запланированы развлечения и концерт, сообщается на портале мэра и правительства города.

"Все больше москвичей и гостей столицы делают выбор в пользу активного отдыха на воде. Приглашаем всех желающих поучаствовать в масштабном сап-фестивале в парке искусств "Музеон", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для участия в заплыве необходимо пройти регистрацию, которая откроется в ближайшее время. Также участники должны иметь сапборд и спасательный жилет. Если экипировка отсутствует, об этом нужно будет указать при онлайн-регистрации, тогда она будет предоставлена бесплатно. Сап-доски и спасательные жилеты не выдаются по отдельности, их количество ограничено.

Восьмикилометровый заплыв пройдет на Водоотводном канале с 09:00 до 12:00. Регистрация на площадке начнется в 06:30, выход на воду в 07:30. Для обеспечения безопасности на мероприятии будут работать спасатели и сотрудники скорой помощи.

При выборе костюма на фестиваль участников попросили не забывать о креативе: чем более яркой и запоминающейся будет одежда, тем лучше. Кроме того, для участников будет доступна бесплатная полевая кухня и питьевая вода.

В течение всего дня гостей фестиваля ждут мастер-классы, конкурсы и игры, а также большой концерт с участием звездных хедлайнеров. В 13:00 пройдет награждение победителей конкурса костюмов, с 14:00 до 18:00 состоится фестивальная программа.

С 5 по 13 июля горожане и туристы могут посетить "Фестиваль Индии в Москве". Место проведения – Манежная площадь. В программу мероприятия вошли яркие представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди, выступления российских и индийских коллективов.